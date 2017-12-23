أمريكا تعلن عن بيع طائرات أف 15 لقطر

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بيع 36 مقاتلة من طراز إف 15 إلى قطر في صفقة تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار، على أن تسلم الطائرات نهاية عام 2022. وأوضح البنتاغون أن الطائرات ستصنع في منشأة شركة بوينغ في سانت لويس بولاية ميزوري.

يأتي ذلك بعد أيام من توقيع وزارة الدفاع البريطانية صفقة مع قطر لبيعها 24 طائرة مقاتلة من طراز "تايفون"، تنفيذا لاتفاق أولي بين البلدين كان قد أبرم في سبتمبر الماضي.

وتتضمن هذه الصفقة 72 مقاتلة، وقد انطلقت المفاوضات بشأنها منذ نوفمبر 2016.