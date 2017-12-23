إنجاز علمي جديد
إنتاج فصيلة جديدة من الشعير بالسوقر
نجحت مزرعة “البرهنة”، التابعة للمعهد التقني للمحاصيل الكبرى، الموجود ببلدية السبعين “ولاية تيارت”، في إنتاج صنف جديد من بذور الشعير، يتميز بمردود عالٍ، تحت اسم “ السوقر”، حسبما علم من المزرعة ذاتها. و
أوضحت رئيسة مصلحة دعم الإنتاج، جازية غربالي، أن إنتاج هذا النوع الجديد من البذور، تم من قبل إطارات المزرعة الذين قاموا باختباره منذ حملة الحرث والبذر لسنة 2009 -2010، في إطار التعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة وشبه الجافة، وهي منظمة عربية متخصصة، تعمل ضمن جامعة الدول العربية، بهدف توحيد الجهود لتطوير البحث العلمي الزراعي.
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