توقف حركة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 1 بين ولاية البليدة والبرواقية بسبب الإضطربات الجوية

توقفت حركة المرور تماما، مساء اليوم السبت، بمنطقة لغزاغزة بين ولاية البليدة والبرواقية على مستوى الطريق الوطني رقم 1.وجاء هذا التوقف لحركة السير جراء الإضطربات الجوية التي شهدتها عدة ولايات مساء اليوم.

والطريق مغلوقة على امتداد حوالي 40 كلم وتوجد عشرات العائلات عالقة بالمدخل الشمالي لولاية المدية.

.للإشارة، فإن قوات الدرك الوطني ومصالح الحماية المدنية والاشغال العمومية يحاولون فتح الطريق.