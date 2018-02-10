العواصف الثلجية ترعب الجزائريين و أدت إلى تسجيل عدة حوادث خلفت ضحايا

احتجاجات في تيزي وزو وبجاية بسبب ندرة غاز البوتان

أدت موجة الاضطرابات الجوية التي اجتاحت ولايات شرق ووسط وغرب البلاد، إلى تسجيل عدة حوادث خلفت ضحايا. كما تسببت في عزل سكان قرى ومداشر عن المحيط الخارجي بسبب كثافة الثلوج رغم جهود وحدات الجيش الوطني الشعبي والدرك والشرطة في فك الحصار عن المواطنين. وأحدثت موجة البرد والصقيع أزمة في التموين الغذائي، حيث عرفت المناطق المعزولة رحلات عذاب للبحث عن الخبز والحليب. فيما قفزت أسعار قارورات غاز البوتان إلى 1000 دينار بفعل المضاربة الواسعة.

وصعّب اضطراب الطقس من مهمة إيصال المساعدات إلى العائلات المحاصرة بالثلوج في القرى والمداشر، عبر 11 ولاية في مقدمتها تيزي وز وسطيف والبويرة وبجاية وجيجل وسيدي بلعباس.

وأجبر أعوان الحماية المدنية والمتطوعون على حمل المواد والمساعدات على ظهورهم مشيا على الأقدام، واضطرت شركة ‘’نفطال’’ إلى فتح نقاط إضافية لبيع غاز البوتان، بعد أن ارتفع الطلب إلى الضعف خلال أيام قليلة من التقلبات الجوية. وتواصل، اليوم، تساقط الثلوج على مرتفعات وسط وشرق البلاد، التي مست أيضا المرتفعات الواقعة على علو 700 م، وتأزم الوضع أكثر، على الرغم من المجهودات المتواصلة لفك العزلة، في غياب كاسحات الثلوج، خصوصا في قرى ومداشر تيزي وزو التي زاد من تعقيد وضعها تراكم ثلوج بلغ سمكها أزيد من متر.

وأشارت وزارة الدفاع الوطني إلى أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، قدمت تعليمات لوحداتها منذ بداية الاضطراب الجوي، بالتدخل وتسخير الإمكانيات المادية والبشرية لفك العزلة عن المناطق النائية وإعادة فتح الطرقات المقطوعة والمسالك عبر ولايات شرق ووسط وغرب البلاد. كما أكد البيان أنه تم التدخل لإجلاء مئات العائلات المنكوبة وتوزيع مواد غذائية ووجبات وأغطية والتزويد بالوقود للعائلات المعزولة وللعالقين في الطرق المقطوعة. كما قامت وحدات الجيش - حسب المصدر ذاته- بإيواء مواطنين مؤقتا في بعض وحداتها وأسهمت أيضا في تقديم وجبات غذائية ساخنة ومساعدات لعدد من مراكز الحماية الاجتماعية في المناطق النائية، ونشر نقاط طبية لتأمين التغطية الطبية، لا سيما على مستوى القرى والمداشر المنعزلة. كما رافق أفراد الجيش مختلف فرق التدخل المعنية بتقديم خدماتها للمواطنين وقدموا لها الحماية اللازمة.

من جهة أخرى، شهدت معظم نقاط بيع قارورات غاز البوتان طوابير كبيرة تخللتها بعض الاحتجاجات بسبب نفاد الكميات المعروضة للبيع، رغم الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية لتأمين شحن ونقل هذه القارورات لمحتاجيها.

وشهدت عدة ولايات احتجاجات وغلق الطرق بسبب انعدام مادة غاز البوتان، حيث توافد المئات منهم على مختلف وحدات نفطال، من أجل الظفر ولو بقارورة واحدة. في حين اشترطت مصالح سوناطراك انتقال رؤساء البلديات لأخذ حصتهم من الغاز. ففي تيزي وزو، لا تزال 7 بلديات محاصرة بعد أن قطعت بها 18 طريقا. وحدث الشيء نفسه في بجاية التي شلت الحركة بها على مستوى 16 طريقا بسبب تراكم الثلوج بشكل عجل بظهور بارونات المضاربة بقارورات الغاز التي ارتفع سعرها بشكل قياسي.

وبولاية خنشلة وجه سكان بلديتي لمصارة وطامزة نداء استغاثة إلى قيادتي الجيش والدرك قصد التدخل لفك عزلتهم بفعل محاصرة الثلوج لهم وانقطاع كل الطرق، ما تسبب في انعدام المواد غذائية وقارورات غاز البوتان، مع انقطاع التيار الكهربائي وانهيار سكنات هشة. كما أدى الوضع إلى وفاة شخصين لعدم قدرة عائلتيهما على نقلهما إلى المستشفى، في الوقت الذي وجه بعض منتخبي البلديتين انتقادات لاذعة للإدارة التي لم تول أي أهمية لنداء المواطنين.

وفي جيجل التي لا تزال شبكة مشكّلة من 14 طريقا ولائيا وبلديا مقطوعة بها بعد أن حاصرت الثلوج عدة بلديات في المرتفعات خاصة تكسانة. وفي البويرة والمدية لا يزال تراكم الثلوج يشل حركة السير في 10 طرق. وفي وقت لا تزال وحدات الجيش والدرك الوطني والحماية المدنية، تسابق الزمن من أجل فك العزلة عن القرى والمداشر.

كما انهارت عشرات البيوت القصديرية بمختلف أحياء مدينة سوق أهراس جراء تراكم الثلوج وانزلاقات التربة، حيث تسبب انهيار حوالي 50 بيتا قصديريا - حسب جمعية الحي - في إصابة امرأة بجروح خطيرة وعدد من الأطفال والعجائز الذين تم إنقاذهم من تحت ركام القصدير والحجارة الطينية. كما قضت أغلب العائلات ليلة بيضاء محتمية تحت الأكياس البلاستكية بعد أن وصل سمك الثلوج إلى 50 سنتمترا. وتدخلت مصالح الدرك الوطني، في عدة مناطق، بأم البواقي على غرار عين الزيتون، من أجل كسر شوكة المضاربين بقارورة الغاز التي شهدت ندرة في توفيرها خلال الأيام التي شهدت تهاطلا معتبرا للثلوج فاق سمكها الـ50 سنتمترا، عكس التطمينات الرسمية التي أكدت بأن الغاز متوفر والمضاربين لن يجدوا المجال للتلاعب بمصالح المواطن.

وتواصلت، اليوم، أزمة التزود بقارورات غاز البوتان بولاية تيبازة، وسط ضغط كبير على وحدات نفطال بكل من الوحدة الرئيسية للتعبئة والتوزيع بحجوط ووحدتي تيبازة والقليعة. فيما تحقق مصالح الأمن في اختفاء ما لا يقل عن 492 قارورة غاز في ظروف غامضة وسط الفوضى التي يفتعلها المضاربون للاستيلاء على القارورات وبيعها بأسعار باتت خيالية.

ومع استمرار الأزمة وجد العديد من المواطنين ممن فشلت كل محاولاتهم في الظفر بقارورة غاز أنفسهم مجبرين عن طلب توفيرها لدى معارفهم، في وقت سطرت المصالح الولائية برنامجا لتوزيع شحنات الغاز انطلاقا من وحدة التعبئة الرئيسية بحجوط وفق سياسة مخصصة للدوائر، بهدف التقليل من الأزمة وفك الضغط عن وحدات نفطال التي باتت تعمل بنظام الدوام الثالث

وتعيش الجزائر منذ أيام أجواء استثنائية بفعل تراكم الثلوج في أغلب محافظاتها خاصة وسط البلاد وشرقها، ورغم أنها أدخلت البهجة في قلوب الكثيرين الذين استمتعوا بمناظرها والتقطوا صورا تذكارية لها، إلا أنها خلفت معاناة لدى الكثير منهم بفعل شدة البرودة ونقص أسطوانات الغاز ووقود التدفئة وانقطاع الطرقات والتيار الكهربائي والتموين بالمواد الغذائية. وعرفت حركة المرور تذبذبا كبيرا بمحافظات البويرة وتيزي وزو وبجاية وبرج بوعريريج وسطيف وباتنة وسوق أهراس على الحدود التونسية. وتطلب الأمر تدخل عناصر الجيش لإزاحة الكميات الكبيرة من الثلوج من على الطرقات والمسالك الجبلية.

كما علق عدد كبير من المسافرين في محطات النقل الذين عبروا عن استيائهم من تصرفات سائقي حافلات النقل العمومي، حيث تعرف الحافلات تأخرا بالساعات ويكون المواطن ضحية الإهمال والمماطلة من قبل المشرفين على القطاع من مسؤولين وسائقين. وتوقعت مصالح الأرصاد الجوية حصول اضطراب جوي في المدن الغربية والوسطى، ما سيؤدي إلى تساقط ثلوج وهطول أمطار غزيرة مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة تصل إلى درجتين تحت الصفر ورياح قوية.

وبولاية خنشلة وجه سكان بلديتي لمصارة وطامزة نداء استغاثة إلى قيادتي الجيش والدرك قصد التدخل لفك عزلتهم بفعل محاصرة الثلوج لهم، وانقطاع كل الطرق ما تسبب في انعدام المواد غذائية وقارورات غاز البوتان، مع انقطاع التيار الكهربائي وانهيار سكنات هشة. كما أدى الوضع إلى وفاة شخصين لعدم قدرة عائلتيهما على نقلهما إلى المستشفى، في الوقت الذي وجه بعض منتخبي البلديتين انتقادات لاذعة للإدارة التي لم تول أي أهمية لنداء المواطنين.

كما انهارت عشرات البيوت القصديرية بمختلف أحياء مدينة سوق أهراس جراء تراكم الثلوج وانزلاقات التربة، حيث تسبب انهيار حوالي 50 بيت قصديري- حسب جمعية الحي- في إصابة امرأة بجروح خطيرة وعدد من الأطفال والعجائز الذين تم إنقاذهم من تحت ركام القصدير والحجارة الطينية، كما قضت أغلب العائلات ليلة بيضاء محتمية تحت الأكياس البلاستكية بعد أن وصل سمك الثلوج إلى 50 سنتمترا.

وقد تدخلت مصالح الدرك الوطني، في عدة مناطق، بأم البواقي على غرار عين الزيتون، من أجل كسر شوكة المضاربين بقارورة الغاز التي شهدت ندرة في توفيرها خلال الأيام التي شهدت تهاطلا معتبرا للثلوج فاق سمكها الـ50 سنتمترا، عكس التطمينات الرسمية التي أكدت بأن الغاز متوفر والمضاربين لن يجدوا المجال للتلاعب بمصالح المواطن.