بالفيديو : هجوم لبؤة على نسر و قتله أمام زوار حديقة حيوان بمدينة كولشيستر البريطانية

كشف شريط فيديو مروع، عن لحظة انقضاض لبؤة على نسر وقتله أمام زوار حديقة حيوان بمدينة كولشيستر البريطانية.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن النسر "ياتسي"، يبلغ عمره 22 عاماً، وهو محبوب من جميع رواد حديقة حيوان كولشيستر بمقاطعة "إيسكس"، ويحرص الجميع على مشاهدة عروضه، وكان "ياتسي" قد طار بالخطأ إلى عرين الأسود أثناء تدريبه على الألعاب، وأرجع مدربه ذلك إلى قوة الرياح التي دفعته بالخطأ إلى عرين الأسود.

وحسب الشريط الذي بثته الصحيفة؛ سمع صوت المدرب وهو يقول: "إلى أين يذهب؟"، وظهر بعدها النسر وقد حوصر في شبكة فوق عرين الأسود، وحاول النسر نزع نفسه من الشبكة ولم يُفلح، وفي تلك اللحظة تَقَدّمت لبؤة ببطء ناحية مكان النسر وتَبِعتها لبؤة أخرى، وفي لحظة خاطفة انقضت اللبؤة على النسر فأسقطته من الشبكة إلى العرين، ثم انقضت عليه اللبؤتان، وأنشبت إحداهما مخالبها فيه؛ حتى خلّصه حراس الحديقة.

وبعدها بقليل مات النسر في المستشفى من أثر الصدمة والجرح الذي أصيب به.