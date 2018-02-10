عالم سعودي كبير : النساء غير ملزمين بلبس العباءة

أكد عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، عبد الله بن محمد المطلق، على عدم إلزام النساء بلبس العباءات.وأثارت تصريحاته جدلاً وضجة كبرى على تويتر لدرجة تصدر أقواله وردود الفعل عليها التريند السعودي.وقال عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، إن النساء غير ملزمين بلبس العباءات.

مشيرا إلى أن أكثر من 90 بالمائة من المسلمات الملتزمات، لا يلبسن العباءات، بحسب ما ذكر موقع عكاظ السعودي.

وأضاف المطلق انه إن كانت عباءة الكتف واسعة وعليها طرحة ساترة، فلا بأس بذلك.. سواء كانت العباءة على الكتف أو على الرأس”.

وأشار إلى أن أكثر من 90 بالمائة من المسلمات الملتزمات لاترتدين عباءات.. ولايعرفنها..

ونرى المسلمات في مكة والمدينة ملتزمات ومن حافظات القرآن ومن الداعيات إلى الله، لكن ليس لديهن عباءات”.