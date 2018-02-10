مع إستمرار تساقط الثلوج ... طرق مقطوعة و قرى معزولة
جيجل: طريق مغلقة بالطريق الولائي رقم 137 بين بلديتي سلمى والعوانة بسبب تراكم الثلوج
جيجل: طريق مغلقة بمشتة أندلو بلدية غبالة بسبب تساقط الثلوج
البليدة : طريق مغلقة بالطريق الولائي رقم 49 على مستوى المكان المسمى مرموشة بسبب تراكم الثلوج
جيجل: طريق مغلقة بمشتة أندلو بلدية غبالة بسبب تساقط الثلوج
البليدة : طريق مغلقة بالطريق الولائي رقم 49 على مستوى المكان المسمى مرموشة بسبب تراكم الثلوج
بجاية: طريق مغلقة بالطريق الوطني رقم 26 أ الرابط بين بلدية أقبو وولاية تيزي وزو بسبب تراكم الثلوج
جيجل: طريق مغلقة على مستوى المكان المسمى فج العفص بمشتة المرصع بلدية إراقن بسبب تراكم الثلوج
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