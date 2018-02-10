بداية من هذا المساء.. تساقط كثيف للثلوج في 16 ولاية.

حذرت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية ، اليوم السبت ، من استمرار تساقط أمطار رعدية مصحوبة ببَرد على المناطق الساحلية و القريبة من السواحل بوسط و شرق الوطن خلال الـ48 ساعة القادمة.وتستمر صلاحية النشرية الخاصة إلى غاية صبيحة يوم غد الأحد على الساعة 6:00 ، وتشمل كل من ولايات :

تيبازة - عين الدفلى - العاصمة - بومرداس - تيزي وزو - بجاية - جيجل - سكيكدة - عنابة - و الطارف.

و يتوقع أن تتجاوز كميات الأمطار المتهاطلة محليا 30 ملم ، كما ستكون مصحوبة بهبوب رياح قوية ورعود ، خلال فترة صلاحية النشرية الجوية الخاصة.

ثلوج كثيفة على 16 ولاية وسط وشرق البلاد

من جهة أخرى ، وحسب نفس النشرية الجوية ، يرتقب تسجيل تساقط للثلوج على المرتفعات 700-800 مترا بمناطق وسط و شرق البلاد ، وذلك بداية من عصر اليوم السبت على الساعة الثالثة مساء 15:00 إلى غاية صبيحة يوم غد الأحد على الساعة الثالثة صباحا 03:00 في ولايات :

تيسمسيلت - عين الدفلى - المدية -البليدة - والجلفة

حيث يتوقع أن يصل سمك الثلوج محليا إلى 10-15 سم ، حسب ذات النشرية الخاصة ، فيما يستمر تساقط الثلوج

إلى غاية الساعة 09:00 صباحا ليوم غد الأحد بولايات:

بومرداس - البويرة - تيزي وزو- بجاية - جيجل - برج بوعريريج - سطيف - باتنة - خنشلة - أم البواقي - جنوب قسنطينة ، أين سيتجاوز سمك الثلوج 15-20 سم.