أمطار ورياح قوية على المناطق الساحلية

بداية من هذا المساء.. تساقط كثيف للثلوج في 16 ولاية.

بداية من هذا المساء.. تساقط كثيف للثلوج في 16 ولاية.
حذرت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية ، اليوم السبت ، من استمرار تساقط أمطار رعدية مصحوبة ببَرد على المناطق الساحلية و القريبة من السواحل بوسط و شرق الوطن خلال الـ48 ساعة القادمة.
وتستمر صلاحية النشرية الخاصة إلى غاية صبيحة يوم غد الأحد على الساعة 6:00 ، وتشمل كل من ولايات :

تيبازة - عين الدفلى - العاصمة - بومرداس - تيزي وزو - بجاية - جيجل - سكيكدة - عنابة - و الطارف.
و يتوقع أن تتجاوز كميات الأمطار المتهاطلة محليا 30 ملم ، كما ستكون مصحوبة بهبوب رياح قوية ورعود ، خلال فترة صلاحية النشرية الجوية الخاصة.

ثلوج كثيفة على 16 ولاية وسط وشرق البلاد

من جهة أخرى ، وحسب نفس النشرية الجوية ، يرتقب تسجيل تساقط للثلوج على المرتفعات 700-800 مترا بمناطق وسط و شرق البلاد ، وذلك بداية من عصر اليوم السبت على الساعة الثالثة مساء 15:00 إلى غاية صبيحة يوم غد الأحد على الساعة الثالثة صباحا 03:00 في ولايات :

تيسمسيلت - عين الدفلى - المدية -البليدة - والجلفة

حيث يتوقع أن يصل سمك الثلوج محليا إلى 10-15 سم ، حسب ذات النشرية الخاصة ، فيما يستمر تساقط الثلوج

إلى غاية الساعة 09:00 صباحا ليوم غد الأحد بولايات:

بومرداس - البويرة - تيزي وزو- بجاية - جيجل - برج بوعريريج - سطيف - باتنة - خنشلة - أم البواقي - جنوب قسنطينة ، أين سيتجاوز سمك الثلوج 15-20 سم.

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