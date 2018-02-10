بيان لمصالح الأرصاد الجوية مكمل للنشرية الخاصة عن تساقط ثلوج كثيفة

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية في بيان مكمل للنشرية الخاصة عن تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات الوسطى والشرقية للبلاد، التي يتراوح ارتفاعها بين 700 و800 متر.وأفادت النشرية، أن الثلوج المرتقبة ستكون بداية من ظهيرة اليوم في الساعة الثالثة زوالا إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد الأحد ، على مرتفعات ولايات تيسمسيلت ، عين الدفلى ، المدية ، البليلدة والجلفة. وتوقعت النشرية أن يصل أو يتجاوز سمك الثلوج بين 10 و 15 سم. بينما يتواصل تساقط الثلوج في ولايات بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية ، جيجل ، برج بوعريريج، سطيف ، باتنة ، خنشلة ، أم البواقي وجنوب ولاية قسنطينة إلى غاية الساعة التاسعة من صباح يوم غد الأحد. وقدرت النشرية أن يبلغ سمك الثلوج محليا بهذه الولايات، بين 15 و20 سم.

فيما حذرت نشرية خاصة نشرت صباح اليوم ، من تساقط أمطار رعدية غزيرة تكون مصحوبة برياح قوية مع البرد أحيانا، على المناطق الساحلية لوسط وشرق البلاد.

وأوضحت النشرية إن الأمطار الغزيرة ستستمر طيلة اليوم السبت والليلة المقبلة، وتخص ولايات بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل وسكيكدة، تيبازة، عين الدفلى، عنابة، الجزائر العاصمة وحددت الأرصاد الجوية صلاحية النشرية الخاصة بداية من صباح اليوم السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح الغد الأحد، ويتوقع أن تصل أو تتجاوز كمية الإمطار المتساقطة 30 ملم محليا.