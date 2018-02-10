"هامّ" للشباب المعنيين بالخدمة الوطنية.

سيتمكن الشباب المعنيون بأداء الخدمة الوطنية من سحب استدعاءات التجنيد إلكترونيا ، دون التوجّه إلى مكاتب الخدمة الوطنية أو انتظار تسليمها من طرف مصالح الدرك الوطني ، حسب ما كشف عنه مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع اللواء محمد الصالح بن بيشة.

وأوضح اللواء محمد الصالح بن بيشة،حسب ما نقلت جريدة الشروق أمس ، أنه في إطار عملية تحيين النظام المعلوماتي الخاص بالخدمة الوطنية، تقرر تمكين المواطنين المعنيين بأداء الخدمة الوطنية، بسحب أوامر الاستدعاء عبر الإنترنت ، من خلال موقع إلكتروني سيتم إطلاقه خلال الأيام المقبلة ،وهو ما سيعفي مصالح الدرك من عناء التنقل إلى أماكن سكن المعنيين بها لتسليمها.

وأوضح اللواء بن بيشة خلال الاجتماع السنوي لتقييم ودراسة الحصيلة السنوية لمختلف النشاطات المنجزة بعنوان سنة 2017، بمقر وزارة الدفاع، بحضور كل من مفتش الخدمة الوطنية ورؤساء مراكز الخدمة الوطنية الموزعة على مستوى النواحي العسكرية الست، والمديرين المركزيين والفرعيين للهياكل التابعة للمديرية، أن تحيين وضعيات المواطنين المعنيين بأداء واجب الخدمة الوطنية من شأنه أن يسمح بإنشاء بنك من المعطيات الدقيقة ، ما سيسمح بإطلاق أرضية معلوماتية تتعلق بالخدمة الوطنية.

وسينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية الخدمة، الذي سيسمح للشباب بالاطلاع مباشرة عبر الإنترنت على وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية، سواء تعلق الأمر بسحب الاستدعاءات أو التجنيد و الاستفادة من إجراءات التأجيل.