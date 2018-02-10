نشرية خاصة تحذّر /ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها 700 متر

حذّرت نشرية خاصة من تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات الوسطى والشرقية.

وحسب بيان للأرصاد الجوية،فإن الثلوج المرتقبة ستكون بداية من ظهيرة اليوم على المرتفعات التي يزيد علوها 700 إلى 800 متر.

كما أن الثلوج المرتقبة ستكون بداية من 15 سا إلى الثالثة صباحا من يوم الأحد.

وأضاف البيان أن الولايات المعنية هي: تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، الجلفة.

للإشارة سيتجاوز سمك الثلوج 15 سم محليا بالولايات الوسطى.

الولايات المعنية : البويرة تيزي وزو بجاية جيجل برج بوعريريج

الولايات المعنية : سطيف باتنة خنشلة أم البواقي جنوب قسنطينة

الثلوج مرتقبة بداية ظهيرة اليوم 15 سا إلى غاية 9 صباحا من يوم الأحد

سمك الثلوج سيتجاوز 20 سم محليا.