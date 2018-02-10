الثلوج تتسبب في غلق العديد من الطرقات الوطنية

تسبّب التساقط الكثيف للثلوج في غلق عدة طرق وطنية، حسب بيان للدرك الوطني.وأفاد نفس البيان، الدرك الوطني، بأنّ الإضطرابات الجوية تسببت في تأثر الطرق في 4 ولايات، وكذا إنقطاع 5 طرق وطنية، و إنقطاع طريق ولائي واحد.وأكّد ذات المصدر، تراكم الثلوج على الطريق الوطني رقم 33 على مستوى تيكجدة بالبويرة وبالطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بتيزي وزو.وكذا إنجراف التربة على الطريق الوطني رقم 15 بين افرحونان والشرفة.

وتراكم الثلوج على الطريق الوطني رقم 30 بمنطقة تيزي نكولان بتيزي وزو.

و على الطريق الوطني رقم 87 من قرية أولاد عزوز إلى ثنية الرصاص بباتنة.

وكذا تراكم الثلوج على الطريق الوطني رقم 26 بمنطقة فج شلاطة ببجاية.

و تراكم الثلوج على الطريق الولائي 159 قرية الما ببجاية.