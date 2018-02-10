إسلام سليماني يكشف السبب الحقيقي وراء إمضائه في نيوكاستل

قال الدولي الجزائري إسلام سليماني، المنتقل مؤخرا إلى صفوف نيوكاسل، إن سر موافقته على الانضمام إلى فريقه الجديد هو رغبته في السير على خطى أسطورة الكرة الإنجليزية وأيقونة النادي السابق آلان شيرار.

ولعب شيرار ضمن صفوف نيوكاسل بين عامي 1996 و2006، وشارك خلال تلك الفترة في 303 مباريات بمختلف البطولات، سجل خلالها 148 هدفا، كما يعد أحد كبار الهدافين في تاريخ المنتخب الإنجليزي.

وانتقل سليماني إلى نيوكاسل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من ليستر سيتي، بعدما فشل في تقديم أوراق اعتماده مع "الثعالب" داخل قلعة "كينج باور".

وقال سليماني في مؤتمر صحفي: "أعرف الكثير عن نيوكاسل، وأرغب في خلافة شيرار داخل هذا الصرح الكبير الذي يتمتع بشعبية جارفة في مختلف أنحاء العالم".

وواصل: "بالفعل تلقيت عددا من العروض خلال الفترة الماضية، لكني اخترت نيوكاسل عن قناعة تامة. أرغب في خدمة الفريق لنقدم أداء مميزا ونحقق نتائج إيجابية فيما تبقى من مباريات بالموسم الحالي".

وبسؤاله عن سر تراجع مستواه مع ليستر مقارنة بما قدمه في البرتغال مع سبورتينج لشبونة، قال سليماني: "عانيت مع ليستر من الإصابات المتكررة، ورغم ذلك أشعر بحالة من الرضا إزاء المستوى الذي قدمته مع الفريق".

وعن مدى جاهزيته للمشاركة مع نيوكاسل في المباراة المقبلة بالدوري أمام مانشستر يونايتد، الأحد، أوضح اللاعب الجزائري: "تدربت بقوة في الأونة الأخيرة، ولا يزال أمامنا يومان قبل مواجهة يونايتد، دعونا نرى ما سيحدث".