استقبال تاريخي لأخت زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

استقبلت كوريا الجنوبية أخت زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون استقبالا حارا، حين هبطت طائرتها في مطار بمدينة إنشيون، القريبة من العاصمة سوول

وباتت كيم يو جونغ أول عضو في الأسرة الكورية الشمالية الحاكمة، يزور الجنوب منذ توقف الحرب الكورية التي استمرت ثلاث سنوات بين 1950 و1953.

ووصلت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الفخري للبلاد كيم يونغ نام إلى كوريا الجنوبية لحضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.

وكتب على الطائرة البيضاء التي هبطت في مطار انشيون اسم "جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية".