كانوا بصدد الإعتداء على مواطن...مسبوقون يهاجمون الشرطة بالكلاب المدربة في البليدة

تمكن عناصر أمن دائرة العفرون غرب البليدة نهاية الأسبوع من توقيف جماعة أشرار تتكون من خمسة أشخاص تورطوا في الهجوم على رجال الشرطة بالكلاب المدربة خلال مطاردتهم، بعد ما كانوا بصدد الاعتداء على أحد المواطنين وسط المدينة.

العملية تعود لبلاغ نجدة تلقاه عناصر أمن دائرة العفرون مفاده أن جماعة مكونة من خمسة أفراد مدججين بالأسلحة البيضاء وبرفقتهم كلاب شرسة قدموا على متن سيارة نقل جماعي "جي9" للاعتداء على مواطن بالطريق العام، سارع إثرها أعوان الشرطة إلى عين المكان وتمت محاصرة المشتبه فيهم، إلا أنهم لم يمتثلوا لأوامر رجال الأمن وحاولوا الفرار بعد ما حرضوا كلابا مدربة كانت برفقتهم للهجوم على عناصر الشرطة، غير أن احد أعوان الأمن تمكن من إعاقة حركة الكلاب المهاجمة بمسدس الصعق الكهربائي "تازر" ومن ثم تم إلقاء القبض على المتورطين، وبتفتيش المركبة التي كان على متنها المجرمون، تم العثور على كمية من الأقراص المهلوسة من صنف "نوفازين" وقارورة سائل مخدر ومبلغ مالي قدره 9000 دج اتضح أن أحد المشتبه فيهم يتاجر بها، ليتم إحالة المشتبه فيهم الخمسة على التحقيق.

وكشفت التحريات بشأن المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة أنهم مسبوقون قضائيا وينحدرون من مزرعة رقم 9 المعروفة بحوش مكناسة الواقعة ببلدية موزاية المجاورة، في حين كشف التحقيق أن أحد المتورطين الذي يشتغل سائق سيارة أجرة غير شرعي على متن المركبة المحجوزة ويقوم بسرقة الأدوية المهدئة الخاصة بشقيقه المصاب بمرض عقلي ليقوم بترويجها، المتهمون تم إيداعهم الخميس رهن الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون بتهم تكوين جماعة أشرار، الاعتداء على أعوان القوة العمومية والاتجار بالمؤثرات العقلية.