ملف أغنية الراي سيدرس سنة 2019 لإدراجه ضمن الثرات العالمي باليونيسكو

سيعرض ملف موسيقى الراي للدراسة في سنة 2019 بعدما اصبح جاهزا ،لإدراجه ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية باليونيسكو.وقالت “اليونيسكو” أن ملف موسيقى الراي الذي اودعته الجزائر في شهر مارس 2016 اصبح جاهزا.وستعكف على دراسته اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونيسكو خلال سنة 2019.

نافية ما نقلته الصحافة حول تقديم بلد آخر من المنطقة لملف حول هذا النوع من الموسيقى الخاص بمنطقة الغرب الجزائري.

و قالت “اليونيسكو” انه لم يقدم في الوقت الراهن أي بلد ملفاً حول الراي.

اما فيما يخص طبق الكسكس، الذي تشتهر به منطقة المغرب العربي.

فقد تم عقد عدة جلسات عمل بين خبراء عدة بلدان منها الجزائر والمغرب وتونس الذين اتفقوا على تقديم ملف مشترك بينهم.