نشرية خاصة : مصالح الأرصاد الجوية تحذر من تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 800 متر

في نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية حذرت الأخيرة من تساقط الثلوج على المرتفعات الغربية التي يزيد علوها عن 800 و 900 متر، اليوم الجمعة، على أن تمتد هذه الثلوج لباقي الولايات الوسطى والشرقية خلال المساء.

كما توقعت مصالح الأرصاد الجوية أن يصل سمك الثلوج المتساقطة إلى 10 سنتم محليا.

وذكرت النشرية الخاصة أن الولايات المعنية هي: تلمسان، النعامة، البيض، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، وتستمر صلاحية النشرية من صباح اليوم الجمعة إلى الساعة التاسعة من نفس اليوم.