نعيمة صالحي تدعو الجزائريين بالتفاعل مع منشوراتها التي تطلقها عبر صفحتها الفايسبوك خوفا من حضرها

ترجّت البرلمانية “نعيمة صالحي” روّاد الموقع الإجتماعي”فايسبوك” بالتفاعل مع منشوراتها التي تطلقها عبر صفحتها الخاصّة خوفا من حضرها.

طالبة منهم مساعدتهم بالتعليق، والمشاركة.

وقالت صالحي عبرة منشور لها اليوم الجمعة، أن” حسابي وصفحتي يتعرضان للإبلاغ سجّلوا، إعجابكم ونكزكم، وتعليقاتكم، ومشاركاتكم حتى نتفوّق عليهم”.

وفي تعليق لها أضافت “يا جماعة حسابي وصفحتي الرسمية تحت تكالب المغرضين، لو تستمرالأمور هكذا دون مساعدتكم سيغلق الحساب والصفحة”.

وجاءت هذه الخرجة من رئيسة حزب العدل والبيان، عقب تهجمها غير المبرّر للغة الأمازيغية التي تم إقرارها كلغة وطنية رسمية مؤخرا.

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