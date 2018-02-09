تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات الغربية على أن تنتقل إلى مرتفعات الولايات الوسطى و الشرقية

حذّرت نشرية خاصة بثتها اليوم مصالح الأرصاد الجوية من تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات الغربية على أن تنتقل تدريجيا إلى مرتفعات الولايات الوسطى والشرقية من الوطن.

وأوضح بيان الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الثلوج المرتقبة اليوم ستمس المرتفعات التي يزيد علوها عن 800 متر.

وأكدت النشرية أن الولايات المعنية هي: جنوب تلمسان، النعامة، البيض، جيجل، البويرة، جنوب تيزي وزو، بجاية، سطيف وبرج بوعريريج. وتوقعت النشرية التي تبدأ صلاحيتها من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة التاسعة مساء لنهار اليوم، أن يبلغ سمك الثلوج عشر سنتيمترات.

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