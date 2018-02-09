الوزير طمار يريد بناء ناطحات سحاب ماليزيا في الجزائر

التقي وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار ، اليوم الجمعة ، مع نظيره الماليزي تانصري نوح حاج عمر ، على هامش أشغال اليوم الثاني من الطبعة التاسعة للمنتدى العالمي الحضري المنعقد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، حسب ما أفاد بيان للوزارة.

و عرض الوزير طمار الذي كان مرفوقا بكل من والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ و والي ولاية وهران مولود شريفي و السفير الجزائري بماليزيا نصر الدين رموش ، الاستراتيجية المنتهجة و أهم الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة في قطاع السكن بالجزائر ، كما قدّم الوزير بطاقة فنية عن المركز الوطني الجزائري لهندسة الزلازل CGS بالإضافة إلى تجربة القضاء على السكن الهش.

من جهته ، استعرض الوزير الماليزي تجربة بلاده في مجال السكن ، كما تطرق إلى استراتيجية تشييد ناطحات السحاب بماليزيا .

و في ختام اللقاء تطرق الطرفان إلى سبل تبادل الخبرات في مجال التنمية الحضرية و البناء من خلال التنسيق بين وكالات و مراكز البحث في إطار الشراكة بين البلدين.