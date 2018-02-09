نشرية خاصة : تساقط الثلوج على المرتفعات الغربية التي يفوق علوها 800 متر ابتداءً من اليوم

حذّرت نشرية جوية خاصة من تساقط الثلوج على المرتفعات الغربية من الوطن.وحسب بيان للديوان الوطني للأرصاد الجوية، فإن الثلوج المرتقبة ستكون على المرتفعات التي يزيد علوها عن 800 متر ابتداءً من اليوم.وأضاف البيان أن تساقط الثلوج سينتقل تدريجيا إلى مرتفعات ولايات الوسط والشرق ابتداءً من اليوم.

الولايات المعنية: النعامة، البيض، جيجل، بويرة، بجاية، سطيف، جنوب تلمسان، جنوب تيزي وزو، برج بوعريريج.

للإشارة الثلوج المرتقبة ستكون بداية من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساءً لنهار اليوم بسُمك يقدر بـ 10سنتيمترات.