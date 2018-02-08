منح دراسية للطلبة الجزائريين الراغبين في الدراسة بهنغاريا بالمجر

بالتعاون مع حكومة هنغاريا فتحت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) باب التقدم لبرنامج المنح للدراسات العليا في الزراعة للطلاب من سبع دول من منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، من بينها الجزائر، حسب ما جاء في الموقع الرسمي للمنظمة.

ويمول البرنامج الدراسات العليا للطلبة لمدة سنتين في مجالات متعلقة بالزراعة في الدول النامية والدول متوسطة الدخل، حيث ستركز الدراسة هذا العام على تربية الحيوانات وإدارة مياه الزراعة والهندسة البيئية.

وقال المصدر أنه في إطار توسيع البرنامج في منطقة الشرق الأدنى و شمال إفريقيا، فإن منح مكتب الفاو ستشمل هذه السنة الطلاب من الجزائر ومصر و الأردن ولبنان وفلسطين والسودان و اليمن، حيث ستتاح للطلبة المستفادين من البرنامج الدراسة في جامعة"ديبرسين" وجامعة "سانت استفان" في هنغاريا.

وبهذا الشأن قال، نبيل جانجي نائب الممثل الإقليمي للفاو: "أن البرنامج يوفر فرصة كبيرة لشباب المنطقة ليتمكنوا من الحصول على التعليم والمعرفة التي يمكن أن تساعدهم على تطوير قطاع الأغذية والزراعة في بلادهم. وفي الوقت الذي تواجه فيه منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا العديد من التحديات، فإن وجود عقول مستنيرة تملك المهارات والأدوات المناسبة سيؤدي بلا شك إلى حدوث تطور كبير". مشيرا إلى أن المنحة تهدف إلى تزويد الشباب بميزة تنافسية في سوق العمل كما توفر لهم فرصة التعرف على شبكة عالمية من المحترفين تتمثل في زملائهم من الدارسين والاساتذة.

ويشار إلى أن البرنامج يغطي جميع النفقات المالية للطلاب والتي تشمل رسوم تقديم الطلب ورسوم الدراسة، وشراء الكتب الأساسية، ونفقات السكن الجامعي وتكاليف المعيشة والتأمين الصحي، في حين أن الموعد النهائي للتقديم هو 28 فيفري 2018 للعام الدراسي المقبل (خريف 2018) عبر الرابط التالي: http://Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.