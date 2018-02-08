تدشين ناقل الغاز الرابط بين الحقول الغازية للجنوب الغربي بحاسي رمل

دشّن المدير العام لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، اليوم الخميس ناقل الغاز (GR5) على مسافة تفوق 700 كيلو متر.

وسيساهم هذا الناقل الذي ينقل الغاز من رقان إلى محطّة الضّغط GR5، والمنجز من طرف مؤسّسات جزائرية في رفع القدرة الإنتاجية.

وهذا لمحطة الضّغط GR5 إلى 60 مليار متر مكعب سنويا، ناقلا الغاز من حقول الجنوب الغربي للبلاد نحو محطة GR5.

والتي تشمل رقان-شمال و كذا تيميمون و توات، الّتي تشرع في الإنتاج في الأيام القريبة.

يذكر أنّ، محطة الضّغط GR5 المدشّنة في شهر جويلية الفارط ، ستسمح من رفع ضغط الغاز.

الذي تمّ جمعه من حقول الجنوب الشرقي و الجنوب الغربي، على شريط 70 بار، وهذا لنقله نحو شمال البلاد.

القراءة من النهار