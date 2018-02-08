بداية من اليوم .. عودة الأمطار و الثلوج على الولايات الشمالية

تتوقع مصالح الارصاد الجوية،قدوم إضطراب جوي جديد، بداية من مساء اليوم، يخص بعض المناطق الشمالية، من المرتقب أن يكون مصحوب بثلوج.

وأضحت المصالح في بيان لها أن الإضطراب يمس كل من ولاية الجزائر، تيبازة، بومرداس والبليدة.

كما ستعرف المناطق الشمالية للبلاد غدا الجمعة طقس بارد غير مستقر مصحوب بتساقط بعض الامطار والبرد.

فيما ستشهد المرتفعات الغربية والوسطى التي يزيد علوها عن 1000 متر تساقط الثلوج.

واشار بيان مصالح الأرصاد الجوية،إلى استمرار الأجواء غير المستقرة،يوم السبت، باردة مصحوبة بتساقط أمطار وبرد، تكون أكثر غزارة على المناطق الوسطى خلال الظهيرة.

فيما سيتحسن الطقس تدريجيا بداية الليل على المناطق الغربية.

كما سيجل تساقط للثلوج على مرتفعات الهضاب العليا الغربية والوسطى التي يصل علوها الـ 900 متر.

أما يوم الأحد المقبل بحول اللهتتوقع نفس المصالح أجواء ممطرة غير مستقرة وباردة على المناطق الوسطى و الشرقية.

وسيحسن الطقس تدريجيا بداية من الظهيرة على المناطق الوسطى لينتقل إلى المناطق الشرقية خلال الليل.

في حين سيكون الطقس من صافي إلى غائم جزئيا على المناطق الغربية للوطن.

كما سنعرف المرتفعات الشرقية التي يصل علوها الـ 1000 متر تساقط ثلوج.

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