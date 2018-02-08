ندرة و إرتفاع أسعار الخضر و الفواكه في الأسواق بسبب التساقط الكثيف للثلوج

شهدت الخضر الموسمية والفواكه ندرة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار بسبب التقلبات الجويّة.

كاميرا النهار جالت بعض أسواق العاصمة، حيث لاحظت ندرة وارتفاع أسعار الخضر الموسمية ما أثار استياء المواطنين.

وأرجع التجار سبب نقص المنتوجات بسبب التقلبات الجويّة، والتساقط الكثيف للثلوج التي تسببت في شلّ الطرقات.

ما جعل صعوبة لعمليّة التنقل وجلب المنتوجات المرجوّة.

القراءة من النهار