الفنان القبائلي محمد علاوة يرد على البرلمانية نعيمة صالحي التي هاجمت الأمازيغية

شنّ الفنان القبائلي محمد علاوة، هجوما على رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، بعد أنّ أعلنت بأنّها ضدّ تعلّم ابنتها للأمازيغية.

وهاجم علاوة نعيمة صالحي من خلال فيديو، نعتها بكامل الصّفات ليدافع عن اللّغة الأمازيغية وترسيمها كلغة وطنية.

ونعت الفنان زعيمة حزب البيان والعدل بكلّ الأوصاف، وعبارات الشتم.

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