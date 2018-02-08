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اللعب لساعات طويلة ... هوس ألعاب الفيديو يجتاح عقول الجزائريين
سلطت حصة “صريح جدا” اليوم الضوء على الوقت الذي يقضيه الأطفال والشباب مع الألعاب الالكترونية .
حيث رصدت كاميرا “النهار” عدة أراء للشباب والأطفال حول الوقت الذي يقضونه مع الالعاب الإلكترونية حيث كانت إجاباتهم متباينة
فمنهم من يقضي مع هذه الألعاب طول النهار ومنهم من يلعب 4 ساعات .
وتحجج معظم الشباب أن السبب وراء قضاء معظم وقتهم مع الألعاب الالكترونية يعود للفراغ والبطالة.
حيث رصدت كاميرا “النهار” عدة أراء للشباب والأطفال حول الوقت الذي يقضونه مع الالعاب الإلكترونية حيث كانت إجاباتهم متباينة
فمنهم من يقضي مع هذه الألعاب طول النهار ومنهم من يلعب 4 ساعات .
وتحجج معظم الشباب أن السبب وراء قضاء معظم وقتهم مع الألعاب الالكترونية يعود للفراغ والبطالة.
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