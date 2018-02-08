اللعب لساعات طويلة ... هوس ألعاب الفيديو يجتاح عقول الجزائريين

سلطت حصة “صريح جدا” اليوم الضوء على الوقت الذي يقضيه الأطفال والشباب مع الألعاب الالكترونية .

حيث رصدت كاميرا “النهار” عدة أراء للشباب والأطفال حول الوقت الذي يقضونه مع الالعاب الإلكترونية حيث كانت إجاباتهم متباينة

فمنهم من يقضي مع هذه الألعاب طول النهار ومنهم من يلعب 4 ساعات .

وتحجج معظم الشباب أن السبب وراء قضاء معظم وقتهم مع الألعاب الالكترونية يعود للفراغ والبطالة.

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