فتح جميع الطرقات التي تسببت في غلقها الثلوج بولاية البيض

تم إعادة فتح جميع محاور الطرقات التي تسببت في غلقها الثلوج المتهاطلة ليلة أمس الأول على بولاية البيض.وحسب المدير الولائي للأشغال العمومية، أن مصالحه تدخلت عبر عدد من محاور الطرقات لذات الولاية .

وشملت العملية الطريق الوطني رقم 111 الرابط بين البيض وتيارت، والطريق الوطني رقم 47 الرابط بين البيض والأغواط. وأيضا الطريق الوطني رقم 47 الرابط بين البيض والأبيض سيدي الشيخ .

كما تم فتح أجزاء من الطريق الوطني رقم 6أ الرابط بين البيض وبوقطب، وذلك لإزالة الثلوج، وفتحها أمام حركة المرور.