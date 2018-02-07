نشرية خاصة : الأرصاد الجوية تحذر من موجة برد قارس تضرب عدة ولايات مع استمرار تساقط الثلوج

حذرت اليوم، مصالح الأرصاد الجوية، من استمرار تساقط الثلوج وتشكل طبقات الجليد على مستوى 15 ولاية بداية من منتصف ليلة الأربعاء إلى غاية اليوم. وحسب خريطة اليقظة، تضع مصالح الأرصاد الجوية تنبيها من المستوى الثاني خاص بتشكل طبقات الجليد. وتدخلت مصالح الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي لفتح طرقات ومسالك مقطوعة وتقديم العون والمساعدة للسكان وذلك على إثر موجة البرد والتساقط الكثيف للثلوج، حيث تم تسجيل 18 طريقا وطنيا، ولائيا وبلديا، مغلقا وحركة السير فيها صعبة.

وخصت أمس، النشرية الجوية 15 ولاية معنية بالتقلبات الجوية وهي تلمسان، النعامة، سيدي بلعباس، البيض، خنشلة، تبسة، أم البواقي، تيارت، باتنة، الأغواط، الجلفة، المسيلة، برج بوعريرج، سطيف وسعيدة. كما وضع الأرصاد الجوية تنبيه ثاني خاص بتساقط أمطار بداية من السادسة من مساء أمس إلى غاية منتصف الليل بولايات سعيدة، عنابة وسكيكدة.

الجيش يتدخل لفتح الطرقات المحاصرة

من جهتها تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي لفتح طرقات ومسالك مقطوعة وتقديم العون والمساعدة للسكان وذلك على إثر موجة البرد والتساقط الكثيف للثلوج الذي تشهده عدة مناطق من الوطن، على غرار ولايتي تلمسان وسيدي بلعباس كما سخرت قوات الجيش كافة الإمكانيات البشرية والمادية من آليات لإعادة فتح الطرقات المغلقة وتسهيل حركة المرور وضمان إيصال المساعدات الطبية للمتضررين والعالقين بفعل الثلوج”.

الحماية المدنية تسجل 2156 تدخلا في عــدة مناطق

سجلت وحدات الحماية المدنية، 2156 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن خلال 24 ساعة الماضية وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق والأجهزة الأمنية. وعلى هذا النحو سجلت عدة حوادث مرور منها 3 تسببت في وفاة 3 أشخاص في مكان الحوادث وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان ثم نقلهم إلى مختلف المصالح الإستشفائية من طرف مصالح الحماية المدنية.

وسجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية الشلف بوفاة شخص في مكان الحادث وإصابة 5 آخرين بجروح، على إثر إنقلاب سيارة من الوزن الخفيف بالطريق الولائي رقم 34 بالمكان المسمى بركموش ببلدية زبوجة.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية، أمس، على إثر التقلبات الجوية، خاصة عبر ولايات تيزي وزو، البويرة، المدية، البليدة، سطيف، المسيلة، بجاية وباتنة، حيث عمل أعوان الحماية المدنية على مساعدة وإسعاف الأشخاص العالقين والمحصورين في الطرقات بسسب تراكم الثلوج، وكذا العمل على إعادة فتح الطرقات المغلقة عن السير رفقة المصالح المختصة. وفي السياق نفسه، أحصت الحماية المدنية 18 طريقا وطنيا، ولائيا وبلديا، مغلقا أو حركة السير فيها صعبة، في تيزي وزو، الطرقات الوطنية رقم 30، 33، 15 والطريق الولائية رقم 253 مغلقة في وجه حركة السير في بلديات إفرحونن، بني يني، عين الحمام، بولاية سطيف الطريق البلدي رقم 90 و91 مغلق عن حركة السير ببلديتي عديد وبوعنداس، بولاية باتنة الطريق 77 و31 مغلق عن حركة السير ببلدية باتنة، بولاية البليدة الطريق رقم 64 الرابط بين بوڤرة والعيساوية مغلق عن حركة السير، بولاية المسيلة الطريق الولائي رقم 02 ببلدية عديد والطريق البلدي ببلدية بني إلمان مغلق عن السير، بولاية المدية الطريق الوطني رقم 60 ورقم 01 حركة السير صعبة ببلديتي أولاد عنتر وبلدية قصر البخاري، وبولاية بجاية الطريق الوطني رقم 26 أ مغلق عن حركة السير على مستوى قمة شلاطة ببلدية شلاطة. وتدخلت مصالح الحماية المدنية، مساء أول أمس، في حدود الساعة 21 سا 55 د بقرية أولاد منصور، بلدية المعاضيد ودائرة أولاد دراج في المسيلة لإنقاذ 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة بعدما تعطلت بهم السيارة وحاصرتهم الثلوج تمت العملية في ظروف جيدة.

الثلوج تشل طرق برج بوعريريج، سطيف والمسيلة

وتسببت كميات الثلوج المتساقطة، بداية من ليلة أمس بولاية برج بوعريريج والتي بلغ سمكها 20 سم في بعض المناطق، في صعوبات في السير، بعدد من الطرقات عبر مختلف بلديات الولاية، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية، خصوصا بالمرتفعات الواقعة بالمنطقة الشمالية والغربية، حيث أدى تراكم الثلوج وسط الطرقات إلى عزل القرى والتجمعات السكنية الريفية وانتشرت مصالح الدرك الوطني عبر جميع الطرقات البلدية والولائية والوطنية لتقديم يد المساعدة للمواطنين.وأدى تراكم الثلوج إلى قطع حركة المرور بمنطقة عين الدفلة على الطريق الوطني رقم 05، ومنحدر الزنونة ببلدية اليشير على الطريق السيار.

كما عزلت الثلوج العديد من القرى خصوصا على مستوى بلديات دائرة الجعافرة في أقصى الجهة الشمالية، فضلا عن تسجيل مصالح الحماية المدنية لتوقف حركة السير عبر بعض الطرقات، على غرار الطريق الوطني رقم 76 في جزئه الرابط بين بلدية برج زمورة وبلدية ڤنزات التابعة لولاية سطيف مرورا بجبل لمدافع على مسافة 5 كيلومترات، وتوقف الحركة على الطريق الوطني رقم 60 أ بمنطقة السلاطنة ببلدية المهير، والطريق الوطني رقم (05ب) في جزئه الرابط بين بلدية أولاد ابراهم في أقصى الجهة الجنوبية الشرقية لولاية البرج وبلدية أولاد تبان بسطيف، كما سجلت انقطاع في حركة المرور على الطريق الولائي رقم 44 بين بلديتي الجعافرة وأولاد دحمان على مسافة 5 كيلومترات، والطريق الولائي رقم 43 الرابط بين بلدية ثنية النصر وبلديات دائرة الجعافرة بمنطقة تركابت، والطريق الرابط بين الجعافرة والماين على مسافة 7 كيلومترات والطريق البلدي بين جعافرة وقرية أولاد خليفة على مسافة 05 كيلومتر.

وشهدت الطرقات طوابير طويلة للمركبات من مختلف الأحجام والأصناف، خصوصا الشاحنات المقطورة التي فضل سائقوها ركنها على حواف الطرقات إلى حين تحسن الأحوال الجوية وفتح الطريق وإذابة طبقات الثلج والجليد التي أعاقت الحركة، وكذا أصحاب السيارات بعد اطلاعهم على عديد الحوادث، لا سيما بمنحدرات منطقة لمجاز والمنحدر الخطير المتواجد بجوار محاجر كوسيدار. وتدخلت مصالح الحماية المدنية، مساء أول أمس في حدود الساعة 21 سا 55 د، بقرية أولاد منصور، بلدية المعاضيد ودائرة أولاد دراج في المسيلة لإنقاذ 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة بعدما تعطلت بهم السيارة وحاصرتهم الثلوج وتمت العملية في ظروف جيدة.