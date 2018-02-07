وصول جثمان المجاهد عمار بن عودة مساء اليوم إلى مطار عنابة

وصل منذ قليل إلى مطار رابح بيطاط بعنابة، جثمان المجاهد مصطفى بن عودة المدعو “عمار” قادما من العاصمة .وقد كان في إستقبال الجثمان عائلة الفقيد إضافة إلى السلطات المدنية والعسكرية وعدد من أصدقائه .

للإشارة، توفي بن عودة أول أمس الإثنين، عن عمر ناهز 93 سنة في بروكسل ببلجيكا، وسيوارى الثرى غدا بمقبرة زغوان .

للتذكير المجاهد مصطفى بن عودة المدعو عمار، كان عضوا في مجموعة 22 التاريخية التي فجرت ثورة التحرير، وكذا عضو في مجلس الثورة.