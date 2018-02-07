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وصول جثمان المجاهد عمار بن عودة مساء اليوم إلى مطار عنابة
وصل منذ قليل إلى مطار رابح بيطاط بعنابة، جثمان المجاهد مصطفى بن عودة المدعو “عمار” قادما من العاصمة .
وقد كان في إستقبال الجثمان عائلة الفقيد إضافة إلى السلطات المدنية والعسكرية وعدد من أصدقائه .
وقد كان في إستقبال الجثمان عائلة الفقيد إضافة إلى السلطات المدنية والعسكرية وعدد من أصدقائه .
للإشارة، توفي بن عودة أول أمس الإثنين، عن عمر ناهز 93 سنة في بروكسل ببلجيكا، وسيوارى الثرى غدا بمقبرة زغوان .
للتذكير المجاهد مصطفى بن عودة المدعو عمار، كان عضوا في مجموعة 22 التاريخية التي فجرت ثورة التحرير، وكذا عضو في مجلس الثورة.
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