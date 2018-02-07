الفنان هواري بوضو يؤدي عُمرة الشفاء رفقة صديقه

في أول ظهور له منذ أزمته الصحية الشهيرة التي وّلدت الكثير من الإشاعات والأخبار المتضاربة حول واقعه الصحي، يتواجد الفكاهي محمد جديد، المعروف بـ "هواري ثلاثي الأمجاد"، هذه الأيام، رفقة صديقه ورفيق دربه "عبدقا" في البقاع المقدسة لأداء العُمرة كما تظهره الصور التي نشرها بطل سلسلة "بوضو".

وكان الفكاهي محمد خساني أول من بارك لهواري على العُمرة، حيث كتب مخاطبا إياه: "عُمرة مقبولة يا خويا هواري وربي يتقبل منك ويشافيك وعُمرة مقبولة لخويا عبد القادر ربي يحميكم خوتي".

يذكر أن هواري "بوضو" كان يعاني من جرح في المعدة، وقام بعملية جراحية دقيقة بأحد المستشفيات الخاصة بفرنسا، لكن انتشار صورة قديمة له وهو يظهر "نحيف" الجسد ساهمت في انتشار إشاعة إصابته بمرض خبيث ثم وفاته، وهو ما

نفاه المقربون منه وقتها، قبل أن يظهر الفنان صوتا وصورة في "فيديوهات" عديدة طمأن من خلالها متابعيه بأنه بخير.