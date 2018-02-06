وفد من شبكة ” Medef ” الفرنسية يزور الجزائر غدا

سيقوم وفد من الشبكة الاولى لمقاولي فرنسا ” Medef” غدا الاربعاء بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين.

ويتكون من 61 مشاركا و 48 مؤسسة حسبما اعلنت الشبكة الاولى لمقاولي فرنسا ” Medef”.

ويضم الوفد مسؤولي كبرى المجمعات الفرنسية من بينهم سويز وايرباس وداسو و رونو تراكس وانجي.

والستوم و بي ان بي باريبا و اوتلسات و ثايلز وطوطال ايرين و عديد مكاتب المحاماة في مجال الاعمال.

وستشهد الزيارة التوقيع على مذكرتي تفاهم بحضور وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي والامين العام لـUGTA عبد المجيد سيدي السعيد ورؤساء منظمات ارباب العمل.

وبين المؤسسة الفرنسية “انجي” و”سوناطراك” حول الطاقات المتجددة.

كما سينظم منتدى أعمال جزائري فرنسي غدا، برئاسة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد وبيار قطاز وجون لوي شوساد.