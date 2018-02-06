دي آش إيل” أفضل موظّف بالجزائر

عرفت الطبعة الثالثة لبرنامج “أفضل المُشغلين في الجزائر لسنة 2018”، التي جرت بفندق “سوفيتال” بالعاصمة، أمس الأول، بتنظيم من المعهد الأمريكي “باست كومباني غروب”، اختيار أفضل 5 شركات من ضمن 18 مؤسسة مشاركة ما بين الشركات الوطنية والمتعددة الجنسيات العاملة بالجزائر، حيث شهدت طبعة هذه السنة تتويج شركة “دي آش إيل” الدولية التي تتولى خدمات الايصال السريع للطرود البريدية بالمرتبة الأولى للمرة الثانية على التوالي، إذ يعود اختيار هذه الشركة المتعددة الجنسيات بالمرتبة الأولى بالنظر إلى نجاحها في توفير أفضل بيئة عمل لموظفيها وكذا تمكنها من خلق فرص عمل للجزائريين بشكل كبير، ناهيك عن نجاحها في تشجيع الموظفين على البقاء فيها لفترة طويلة. كما نالت شركة “نوفارتيس” المختصة في مجال المستحضرات الصيدلانية، المرتبة الثانية، في حين ارتقت شركة “روش” للصناعات الصيدلانية إلى المرتبة الثالثة وهي التي جاءت في المرتبة الرابعة لسنة 2017.

فيما جاءت شركة “سيمانس” الجزائر التي تستثمر في مجال الطاقة والصناعة بالإضافة إلى النقل، كأفضل مؤسسة “مُشغلة في الجزائر لسنة 2018”. في حين احتلت شركة “كندي الجزائر” التي تنتمي إلى المجموعة الأردنية “مس فارما” وتختص في صناعة المستحضــــــــــرات الصيدلانية كخامس أفضل مؤسسة.

وما يُلاحظ من خلال هذا التكريمات هو غياب أي أثر للشركات الجزائرية، حيث إن شركات متعددة الجنسيات هي المُسيطرة والمساهمة في تحسين أداء الموظفين بالدرجة الأولى من خلال مختلف التسهيلات التي تقوم بها عن طريق قسم إدارة تسيير الموارد البشرية الموجود لديها، إذ تولي اهتماما كبيرا للعنصر البشري وتعمل على تحفيزه من أجل تقديم مجهودات أكبر يصب في مصلحة المؤسسة ويخدمها.