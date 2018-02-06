مؤتمر خامس للمّ شمل أبناء الشهداء

وجهت اللجنة الوطنية لتحضير مؤتمر جديد خاص بالمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء نداء إلى كافة الإطارات المنتسبة بالوقوف وقفة وطنية للمشاركة الجماعية لإنقاذها من التشرذم والانحراف والسمسرة والمتاجرة بأبناء الشهداء، وسد الأبواب أمام الانتهازيين.

وشجبت لجنة التحضير للمؤتمر في بيان لها ما وصفته بـ"المحاولات الدنيئة التي تمس بالسيادة الوطنية وتاريخ الثورة، مع الإشادة بالإنجازات المحققة والاستقرار الأمني المستتب بفضل المجهودات التي يقوم بها أفراد الجيش والأمن.

وحسب البيان فإن اللجنة تعتزم جمع الشمل وتوحيد الصف على شكل عقد ندوة وطنية تجمع كل إطارات المنظمة لمعالجة القضايا المطروحة والخروج بصيغة لعقد مؤتمر جامع هو الخامس منذ تأسيس المنظمة، ما يسمح لها باستعادة مكانتها الهادفة إلى بناء جدار الوطنية وخدمة المصلحة العليا للبلاد والحفاظ على المكتسبات واستتباب الأمن والتصدي لكل الهجمات المغرضة.