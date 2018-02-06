نسبة إنجاز مشروع الجسر العملاق لنفق وادي أوشايح بلغت 60 بالمائة

كشف مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر عبد الرحمان رحماني، اليوم الأحد أن نسبة إنجاز مشروع الجسر العملاق لنفق وادي اوشايح بلغت 60 بالمائة، معلنا عن الشروع في وضع المساند الحديدية الخاصة بجزء السكة الحديدية من المشروع في غضون الأسبوع القادم.

وأوضح السيد رحماني ل/واج أن مشروع الجسر العملاق لوادي أوشايح الممتد على مسافة 1100 متر يعرف تقدما ملحوظا حيث بلغت نسبة انجازه 60 بالمائة وقد خصصت له ميزانية تقدر ب 10 مليار دج ، متوقعا الاستلام النهائي للمشروع مع نهاية السنة الجارية .

و لتجسيد هذا المشروع، افاد ذات المسؤول عن الشروع في وضع المساند الحديدية ، التي ستتم عبر مرحلتين الأولى تخص وضع هذه المساند على مستوى السكة الحديدية التي تمتد على طول 92 متر ، تليها عملية بسط مساند حديدية أخرى على مستوى وادي الحراش.

كما أبرز ان الوضع النهائي لهذه المساند الخاصة بالجسر العملاق لوادي أوشايح ،ستسرع من وتيرة إنجاز مشروع الطريق المركزي لوادي اوشايح الرابط بين الطريق الوطني رقم 38 و مدينة براقي على امتداد 4 كلم ونصف للربط بين بلديات حسين داي و براقي باتجاه ولاية البليدة بهدف تسهيل الحركية المرورية وفك الإختناق على هذا المحور.

وأكد السيد رحماني أن استلام مشروع جسر نفق وادي اوشايح سيسهل الوصول إلى المطار و كذا الخروج مباشرة من وسط العاصمة باتجاه بئر توتة و الطريق الوطني رقم 1 و الطريق الدائري 2.

كما ذكر ان مشروع الجسر العملاق يندرج في إطار سلسلة المشاريع المبرمجة على مستوى ولاية الجزائر وذلك بهدف --كما قال-- عصرنة شبكة الطرقات التي تساهم بشكل كبير في التخفيف من الاختناقات المرورية، لانها توفر السيولة المرورية من وسط العاصمة نحو منتزه الصابلات وأيضا باتجاه الطريق السيار شرق غرب.

من جهة أخرى،أرجع نفس المصدر أسباب تسجيل" تعطل" في أشغال مشروع إزدواجية طريق زرالدة باتجاه دواودة الممتد على مسافة 19 كلم --الذي بلغت نسبة اشغال انجازه أل 50 بالمائة-- ، الى "مشاكل نزع الملكية" ،مشيرا إلى أنه سيتم تعويض أصحاب الأٍراضي ومباشرة الأشغال قريبا،وهو ما سيسمح بالنفاذ السريع للشاحنات نحو مركز ردم النفايات "حميسي".

من جانب أخر، أفاد السيد رحماني أنه سيتم استلام جملة من المشاريع قيد الإنجاز من بينها الطريق الإجتنابي الرويبة خلال شهر أفريل القادم و الطريق الإجتنابي الكاليتوس في أغسطس المقبل.

وفي ذات الصدد ، أفاد أنه سيتم استلام تدريجيا عدة مشاريع على غرار إزدواجية الطريق بن عكنون نحو وادي حيدرة و النفق الارضي لجنان السفاري وبين الطريق الوطني رقم 36 بجامعة الحقوق ومقر الافريبول ضمن 40 مشروعا التي تخص إنجاز ازدواجيات الطرق وكذا سبعة (7) محاور طرقات بغية تقليص حجم الإختناق المروري و القضاء على النقاط السوداء بالعاصمة.

كما كشف ذات المتحدث عن استلام ميناء الرايس حميدو نهاية السداسي الجاري ، مشيرا إلى أن هذا الميناء قد استفاد من توسعة وإعادة بناء ملاجئ الصيادين.

أما بخصوص مشروع تهيئة الواجهة البحرية لباب الوادي، أكد السيد رحماني أن الأشغال متواصلة حيث تم الإنتهاء من تهيئة المسابح الإصطناعية فيما ستنطلق قريبا أشغال تهيئة المسابح الطبيعية إلى جانب تهيئة ممر على امتداد البحر لمسافة 600 متر يربط الكيتاني (باب الوادي ) ب"قاع الصور".

وفي ذات الشأن أوضح أنه ستنطلق قريبا عملية تهيئة ساحة "مالاكوف " بباب الوادي نحو الواجهة البحرية وستتكفل بهذه الأشغال شركة "ميديترام " بغلاف مالي يقدر ب 800 مليون دج وسيتم.

وكشف ذات المسؤول ان عملية التهيئة متواصلة بمنتزه الصابلات، وذلك تتمة للمشاريع المتعلقة بالواجهة البحرية للعاصمة وسيتم في صائفة المقبلة --كما أوضح--استلام تجزئة لرسو سفن الصيد وموقف للسيارات بسعة 400 سيارة وكذا مطعمين كإضافة جديدة لهذا المرفق السياحي العاصمي الممتد إلى غاية الضفة الخضراء.