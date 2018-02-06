انقطاع التزويد بالماء الشروب في 9 بلديات بالعاصمة يومي 12 و13 فيفري 

أعلنت شركة المياه و التطهير للجزائر العاصمة “سيال” اليوم الثلاثاء، في بيان لها أن عملية التزويد بالماء الشروب ستعرف انقطاعا في 9 بلديات في بالعاصمة،وذلك ابتداءا من يوم الاثنين 12 فيفري من الساعة 04:00 صباحا إلى غاية يوم الثلاثاء 13 فيفري على الساعة 16:00 وذلك بسبب أشغال الصيانة.

وحسب شركة “سيال” سيمس هذا الانقطاع بلديات الشراقة و دالي إبراهيم وبني مسوس وبوزريعة وبئر خادم و بن عكنون (الطريق الوطني رقم 36) وبولوغين (منطقة الزغارة) ورايس حميدو (حي سيدي الكبير) وجسر قسنطينة (منطقة عين النعجة).

وأوضح البيان ان توزيع الماء الشروب سيعود تدريجيا و ذلك خلال ليلة الثلاثاء 13 فيفري فيما ستعود سبكة التوزيع الى النشاط بشكل كامل خلال يوم الأربعاء 14 فيفري 2018.

وأضافت “سيال” أن هذا الانقطاع في التزود بالماء الشروب هو بسبب أشغال “الصيانة الوقائية” على مستوى مقاطعات قاريدي وجسر قسنطينة.

وأوضح البيان أن هذه الاشغال التي تمس أنظمة انتاج وتحويل المياه الصالحة للشرب تدخل في اطار “أجراء 24 سا”،

وكذلك لضمان استقرار وديمومة الخدمة خلال موسم الاصطياف في بلديات غرب العاصمة.

وتؤكد شركة سيال أنها ستسخر صهاريج لصالح المؤسسات العمومية والاستشفائية للتموين بالماء الشروب بغية التخفيف من الإزعاج الذي يمكن أن يتسبب فيه هذا الانقطاع.

كما تضع تحت تصرف زبائنها رقم مركز استقبال المكالمات 1594 لأي استعلامات على مدار 24 ساعة.