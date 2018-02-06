بالفيديو و التفاصيل: إستمرار تساقط الأمطار والثلوج إلى غاية هذا اليوم

ستبقى الأجواء باردة وغير مستقرة وممطرة على الولايات الشمالية للوطن تكون أكثر إعتبارا يومي الجمعة والسبت.وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أنه خلال هذه الفترة ستشهد فترات سريعة من الصفاء.

نظرا لسلسلة من الإضطرابات الجوية التي ستشهدها هذه المناطق.

مع استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 1000 متر.