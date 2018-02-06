ولد عباس يهاجم طليبة !

هاجم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ، اليوم الثلاثاء، النائب البرلماني و عضو اللجنة المركزية للأفلان بهاء الدين طليبة بعد إعلانه عن مبادرة لمطالبة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لعهدة خامسة ، مؤكدا أن الأمين العام للحزب هو المخوّل الوحيد للفصل في موضوع الانتخابات الرئاسية .

وقال ولد عباس ، في ندوة صحفية على هامش لقاء جمعه مع إطارات الحزب ، إنه قرر إحالة النائب طليبة على مجلس التأديب على مستوى الحزب لحماية الأفلان من محاولة التأثير على الوحدة والتماسك التي يتمتع بها في الآونة الأخيرة ، محذّرا كل من يحاول السير على منوال طليبة بالإحالة على مجلس التأديب .

وأضاف الأمين العام للأفلان إن عددا كبيرا من الأسماء التي وردت في قائمة المبادرة التي أطلقها بهاء الدين طليبة لمطالبة رئيس الجمهورية بالترشح لعهدة خامسة ، تبرأت من المبادرة بعد اطلاعها على القائمة من وسائل الإعلام ، وذكر بالاسم كلا من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال وعبد العزيز بلخادم والسعيد بوحجة وآخرون كذبوا رسميا مساندتهم لمبادرة طليبة ، مشدّدا على أن بقية الأسماء الموجودين في القائمة مهدّون بالعقوبة ما لم يكذبوا علاقتهم بمبادرة طليبة، وقال الأمين العام للأفلان:"من الآن فصاعدا كل من يتحرّك سيحال على مجلس التأديب..سنضرب بقوة مثل محمد علي ( الملاكم)".

سعداني مهدّد بضربة "محمد علي" من ولد عباس..!

و كشف ولد عباس إن عدّة شخصيات أعلنت براءتها مما يسمى التنسيقية الوطنية لمساندة العهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، وذكر كلا من عبد المالك سلال و عبد العزيز بلخادم و مصطفى رحال والسعيد بوحجة و جمال بوراس و سعيدة بوناب ، في حين يعدّ الأمين العام السابق للأفلان عمار سعداني أبرز المتبقين في القائمة التي أعلن عنها بهاء الدين طليبة لوسائل الإعلام إلى جانب عبد الوهاب نوري ، كما شملت القائمة أسماء شخصيات أخرى خارج الأفلان بينهم الوزير الأسبق شكيب خليل والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ووزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي ووزير الاتصال السابق حميد قرين.