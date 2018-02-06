ملعب “بن حداد” يكتسي حلة جديدة ويؤهل رسميا

أهلت لحنة معاينة الملاعب التابعة للرابطة الوطنية المحترفة، أمس الإثنين، ملعب “بن حداد” بالقبة، بعد الإنتهاء من أشغال ترميمه.

وأعلنت الرابطة الوطنية المحترفة، عبر موقعها الرسمي، عن جاهزية ملعب “بن حداد”، للعودة لإحتضان المباريات الرسمية من جديد.

وسيكون ملعب “بن حداد” على موعد هذا الجمعة، لإحتضان أول مباراة هذا الموسم على أرضيته، والتي ستجمع رائد القبة مولودية العلمة.

وستلعب هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ19 من المحترف الثاني، إنطلاقا من الساعة الثالثة زوالا

للإشارة، تم غلق ملعب “بن حداد” نهاية الموسم الماضي، ليتم تهيئته بأرضية جديدة من العشب الإصطناعي.