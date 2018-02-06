هذه حلول الحكومة لزيادة هامش ربح الخبّازين

وزير التجارة يستبعد اللجوء إلى رفع سعر الخبز

استبعد وزير التجارة محمد بن مرادي ، أمس الإثنين ، أن يتم اللجوء إلى خيار رفع سعر الخبز لزيادة هامش ربح الخبّازين ، الذي اعترف بأنه هامش ربح "ضعيف".

وقال الوزير بن مرادي ، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية ، أن "الخبر ملف جدّ حساس" وبأن "الدولة لا تريد المساس بسعر هذه المادة"، لكنه اعترف في ذات الوقت بأنه يتقاسم نفس الرؤية مع الخبازين، حيث أن "هامش ربحهم ضعيف ويجب إيجاد حل لهذا"، حسبه.

وكشف الوزير بأن دائرته الوزارية تعكف على إعداد حلول توجد حاليا طور الدراسة "تحفظ هامش ربح الخبازين" دون المساس بسعر الخبز.

ومن بين هذه الحلول، أشار الوزير إلى استخدام نوع خاص من الطحين (الفرينة) يدعي "الطحين الكامل" يسمح للخبازين بزيادة إنتاجهم بـ 20 بالمائة عن كل قنطار مقارنة بالطحين العادي.

وقامت وزارة التجارة بإعداد ملف حول هذا الموضوع تم رفعه إلى الوزير الأول حسب ما أوضح بن مرادي ، الذي أشار إلى أنه في حال اعتماد هذا الحل التقني ستتم مراجعة المرسوم المؤطر للسحق.

وحول بعض التحاليل التي ترى بأن مهنة الخباز تشهد انحسارا، أكد الوزير بأن أرقام المركز الوطني للسجل التجاري تثبت العكس إذ أن عدد الخبازين في تزايد مستمر عاما بعد عام، على حدّ قوله.