نشرية خاصة للأرصاد الجوية: تساقط كثيف للثلوج عبر 18 ولاية

أعلن الديوان الوطني للارصاد الجوية في نشرية خاصة عن استمرار الاضطراب الجوي المصحوب بتساقط للثلوج.

وحسب الديوان فإنه ينتظر أن يتواصل تساقط الثلوج على المرتفعات التي يتجاوز علوها 900 متر بولايات غرب البلاد، ثم يمتد تدريجيا الى ولايات الوسط والشرق خلال ليلة الاثنين الى الثلاثاء.

الولايات المعنية هي جنوب تلمسان، جنوب سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، النعامة، البيض وشمال الاغواط.

وتستمر صلاحية النشرية في هذه الولايات الى غاية الثلاثاء 6 فيفري في حدود الساعة الثالثة صباحا.

في حين سيمس تساقط الثلوج كل من الجلفة، المسيلة، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، برج بوعريريج وسطيف.

وبالنسبة لهذه الولايات فإن صلاحية النشرية تمتد من يوم الثلاثاء 6 فيفري في حدود الساعة الثالثة صباحا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من نفس اليوم.