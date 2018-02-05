اتصالات الجزائر تكشف رسميا تفاصيل خدمة الانترنت العالية التدفق "ايدوم فيبر" والأحياء المعنية بها

سيتم استخدام عرض "ايدوم فيبر" الذي جرى اطلاقه الرسمي يوم الثلاثاء الفارط بالجزائر العاصمة، في المرحلة الأولى على مستوى 5 ولايات من الوطن، و سيخص حصريا الزبائن الموصولين بشبكة توصيل الالياف البصرية الى المنازل (FTTH) التي تسمح بضمان سرعة تدفق انترنت تصل الى 100 ميغابايت/ثانية بالنسبة للمنازل، حسبما افادت به مؤسسة اتصالات الجزائر.

وأوضح السيد سفيان لونيس رئيس قسم الخدمات الجديدة باتصالات الجزائر في تصريح لوأج أن هذا العرض الذي سيخص في بادئ الامر ولايات الجزائر و البليدة و البويرة و كذا وهران موجه للزبائن المقيمين (المنازل) و الى المؤسسات التي لها خطوط موصولة بشبكة FTTH و هي تكنولوجية تستخدم الالياف البصرية من البداية حتى النهاية أي انطلاقا من البنى التحتية للمتعامل (اتصالات الجزائر) الى غاية جهاز استقبال (موديم) الزبون.

كما تسمح خدمة "ايدوم فيبر" للزبون بالاستفادة من تدفق للإنترنيت قد يصل الى غاية 100 ميغا مقابل 1 الى 20 ميغا بالنسبة لخدمة ADSL الكلاسيكي ( انترنت التدفق العالي) الذي يستخدم اما الالياف البصرية الموصولة بالموديم عبر زوج من الالياف النحاسية أو شبكة سلكية كلها من نحاس.

و يتكون العرض من الحصول على انترنيت بتدفق يتراوح بين 2 ميغا بايت/الثانية الى 100 ميغا بايت/الثانية مع خط ثابت بسعر جزافي لمكالمات غير محدودة بالنسبة للمنزل مع مزايا تدفقات التحميل (الارسال و الاستقبال) التي تفوق بكثير عن تدفقات ADSL و انخفاض كبير لزمن بدء التشغيل مما يسمح بمشاهدة التلفزيون عالي الجودة و فائق الدقة HD/4K. أما احتمالات تشبع الشبكة خلال ساعات الذروة فهي تقريبا منعدمة.

أما الأسعار فستظل نفسها المطبقة بالنسبة لاشتراكات ADSL الى غاية 20 ميغابايت/الثانية (1.600 دينار جزائري بالنسبة ل1 ميغابايت/الثانية، و 2.100 دج بالنسبة ل2 ميغابايت/الثانية و 3.200 دج بالنسبة ل4 ميغابايت/الثانية و5.000 دينار جزائري بالنسبة ل8 ميغابايت/الثانية و 7.900 دج بالنسبة ل20 ميغابايت/الثانية).

وفيما يخص عرض 50 ميغابايت/الثانية فان الاشتراك الشهري هو 15.000 دج وبالنسبة ل100 ميغابايت/ث سيكون 24.000 دج.

ويضاف الى هذه الأسعار الجديدة ثمن اقتناء جهاز استقبال جديد مناسب للألياف البصرية الذي يكلف اتصالات الجزائر 15.000 دج لكنه سيقترح بسعر أقل لم يعلن عنه.

وللاشتراك في ايدوم فيبر يجب أن تكون العمارة او الحي مؤهلين للربط بشبكة الالياف البصرية. اذا كان البيت يتواجد في عمارة فان التوصيل بالالياف البصرية يتم على مرحلتين : يتم أولا تزويد العمارة بالشبكة ( التركيب الافقي) ثم يتم تركيب الالياف عموديا أي في العمود التصاعدي للعمارة الى غاية جهاز الاستقبال عبر مأخذ للألياف البصرية.

كما سيوقع الزبون عقدا مشتركا للهاتف الثابت و الانترنت. اما أسعار التوصيل وكذا تشغيل و تركيب مأخذ الالياف البصرية في المنزل فسيكون على عاتق اتصالات الجزائر وذلك شرط القبول مع التزام مدته 12 شهر.

وستتم اعادة تعبئة حساب خدمة ايدوم فيبر من خلال بطاقات التعبئة و التذاكر المتوفرة على مستوى الوكالات التجارية التابعة لاتصالات الجزائر أو لدى البائعين المعتمدين (أصحاب محلات التبغ و مقاهي الانترنيت....) وعبر فضاء الزبون ((https://ec.algerietelecom.dz عبر الدفع الالكتروني او بطاقة الدفع الإلكتروني (فضاء لم يتم تفعيله بالنسبة لهذا العرض).

تجدر الاشارة الى أن زبائن اتصالات الجزائر عبر 48 ولاية من الوطن الذين تم توصيلهم بشبكة الانترنيت لاتصالات الجزائر مثل الشبكة المتعددة الخدمات MSAN ليسوا مؤهلين للاستفادة من عرض ايدوم فيبر.

وأكد المدير العام لاتصالات الجزائر، السيد عادل خمان، أن جميع البنايات الجديدة في إطار البرنامج الوطني للإسكان ستُزود بهذه التكنولوجية الجديدة.

أما الأحياء القديمة و تلك التي تعاني من مشكل ضعف التدفق ونوعية الخدمة فانه سيتم تحديثها حسب برنامج وضعته اتصالات الجزائر.

وسيتم استخدام شبكة التدفق فائق السرعة FTTH على مستوى التجمعات السكنية الأكثر حركية. اما الأحياء الجديدة من صيغ "البيع بالايجار -عدل-" و"السكن الترقوي العمومي" والترقية العقارية والسكنات الاجتماعية فستزود تلقائيا بهذه التكنولوجيا، شأنها في ذلك شأن المؤسسات الكبرى، و المؤسسات و الصناعات الصغيرة والمتوسطة و المصالح العمومية (سيما المؤسسات الجامعية والمدرسية).