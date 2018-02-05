مصالح الأرصاد الجوية تحذر .. سقوط كثيف للثلوج في الولايات التالية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من تواصل تساقط الثلوج على المرتفعات الغربية.النشرية تخص المرتفعات الغربيىة التي يفوق علوها 900 متر حسب نفس المصدر.

كما من المرتقب تساقط الثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية ابتداء من الليلة.

وتشمل النشرية الخاصة كل من: سعيدة، تيارت، النعامة، البيض، جنوب تلمسان، جنوب سيدي بلعباس وشمال الأغواط.

صلاحية النشرية إلى غاية الساعة الثالثة صباحا من يوم الثلاثاء.