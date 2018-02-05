الناخب الوطني رابح ماجر يتحدث عن تتويج الخضر بكأس افريقيا وقضية مقاطعة محرز لتدريبات ليستر سيتي.

أكد الناخب الوطني رابح ماجر أن الجيل الحالي بإمكانه التتويج بكأس أمم افريقيا، وأضاف ماجر أن المنتخب الوطني مر بعدة مراحل صعبة خاصة خلال التصفيات الأخيرة المؤهلة لمونديال روسيا 2018، وقال صاحب الكعب الذهبي في تصريحات لموقع "غول" بنسخته الفرنسية أن قبوله تدريب المنتخب الجزائري جاء بعد مغادرة بعض الأشخاص للإتحادية الجزائرية لكرة القدم (الإشارة إلى روراوة)، وهو مستعد لمساعدة التشكيلة الوطنية للخروج من أزمتها، وأضاف ماجر أن انطلاقته مع الخضر كانت جد موفقة بثلاثة انتصارات في ثلاثة مواجهات ودية بالإضافة إلى التعادل أمام نيجيريا، والفاف لديها كل الثقة في الطاقم الفني الجديد وفي المجموعة ككل.

وقال ماجر بخصوص علاقته مع اللاعبين أن التيار يمر بشكل جيد بين الطاقم الفني واللاعبين، والكل مرتاح داخل المجموعة، وقد ساهم هو والطاقم الفني في إعادة الامل والثقة للاعب المحلي الذي كان مهمشا من قبل، مؤكدا أن المجموعة قوية سوار اللاعبون المحليون أو المحترفون.

وبخصوص تخوف المحترفين من اسم ماجر، قال اللاعب السابق لأف سي بورتو أن الصحافة هي من كانت تزرع الخوف في نفوس اللاعبين المغتربين ببعض المقالات التي قالت فيها أن ماجر يفضل اللاعب المحلي على المحترف، وهو الكلام الذي اكتشف المحترفون عكسه لما اشرف عليهم في أول تربص، والكل حسب ماجر يعمل في ظروف جيدة وفي عائلة واحدة.

بطل أوروبا سنة 1987 مع بورتو أكد أن الجيل الحالي للمنتخب يستطيع أن يفوز بمكأس أمم افريقيان وهدفه والطاقم الفني يتمثل في إعداد منتخب يستطيع أن يقول كلمته في المستقبل القريب، حيث تساءل ماجر بأن المنتخب الوطني إن لم يفز بكأس الأمم مع هذا الجيل فمتى سيفوز بها؟

وأضاف ماجر حول موضوع لاعب أولمبيك ليون حسام عوار أن اللاعب شاب وذو مستوى عالي، وأي مدرب يتمناه في فريقه، فإذا أراد أن يلعب للجزائر ولديه الرغبة في ذلك فأبواب المنتخب مفتوحة له ولكل اللاعبين الآخرين على غرار مشاش المنضم حديثا إلى نادي نابولي الإيطالي.

وعن موضوع عدم استدعاء فيغولي خلال التربص الماضي، قال ماجر أن قضية فيغولي لا يجب تضخيمها وابعاده يدخل في الخيارات الفنية ولاعب غالاتساراي كان مستبعدا رفقة عدة لاعبين كأوناس وغزال وليس وحده حتى يتم تضخيم الموضوع.

وفي نفس التصريحات تطرق ماجر إلى موضوع رياض محرز ومقاطعته للتدريبات بعد رفض ناديه ليستر سيتي تسريحه لمانشستر سيتي، حيث قال: "محرز بالوقت الحالي يستحق أفضل من ليستر سيتي، ولكن لا يمكن نسيان أن ذلك النادي هو من وضعه على الطريق الصحيح وأظهره للعالم".

وتابع: "أعتقد أن الأمر يحتاج الآن لمناقشة جدية مع الإدارة ووكيل أعماله، كان يرغب في الانتقال لنادي أكبر في الدوري الإنجليزي، لا أعلم لماذا لم يحدث ذلك وفشلت الصفقة".

وأضاف: "أنا أنصحه بالعودة للتدريبات والعمل بكل قوة على الرغم من ذلك، يجب أن ينتظر لحل المشكلة، يجب أن نتذكر هناك مباريات قادمة مع المنتخب الوطني ويجب أن يكون في أفضل حال من أجل المشاركة".

في الأخير أكد ماجر أنه يتمنى أن تبرمج مباراة ودية بين المنتخب الجزائري والفرنسي لأنها ستكون مباراة للصداقة ومباراة إياب بعد تلك التي جرت سنة 2001، لكن ماجر قال أن الكلمة الأولى تعود للمسؤولين.

تابع الحوار الكامل لماجر من هنا :

http://www.goal.com/fr/news/entretien-rabah-majder-si-on-ne-gagne-pas-une-can-avec-cette/3plv2kkn1rh810tofihgr0q0p