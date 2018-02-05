ثمانية ملفات في طاولة القمة الجزائرية الفرنسية هذا الأربعاء

تبحث قمة جزائرية فرنسية، هذا الأربعاء، ما لا يقلّ عن 8 ملفات يتقدمها مسعى أرباب العمل في البلدين للاستثمار في حزمة مشاريع، يتقدمها المهن الجديدة، وأدوار القطاع الخاص.

استنادا إلى بيان لمنتدى رؤساء المؤسسات، فإنّ مجلساً للأعمال سيتم تفعيله اعتباراً من صباح الأربعاء بالعاصمة، وسيستوعب عدداً من ممثلي المؤسسات الجزائرية والفرنسية، علما أنّ وفداً هاماً لأرباب العمل الفرنسيين (ميداف) برئاسة "بيار غاتاز" سيزور الجزائر بداية من الثلاثاء.

وأفيد أنّ مجلس الأعمال المرتقب يتطلع لتفعيل مؤسستي الدولتين من أجل ترقية العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية المشتركة.

وعلم "البلاد نت" أنّ القمة المرتقبة ستبحث ثمانية ملفات هي: الطاقات المتجددة، شراكة القطاعين العام والخاص، المناولة، تطوير السياسات المشجّعة للاستثمار، استحداث الشركات، تعزيز ثقافة المقاولاتية، تحسين الكفاءات للعمال المتجهين نحو المهن الجديدة، وتوسيع إسهامات القطاع الخاص.