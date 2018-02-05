هذا هو حجم الاحتياطات الجزائرية "غير المستغلة" من النفط .. بالتفاصيل

وقدر مكموش نائب المدير العام لسوناطراك في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة هذا الاثنيناحتياطات الجزائر ب 4 ملايير طن من البترول وهي احتياطات ثابتة مند 2005 فيما الموارد غير المستغلة تقدر ب 300مليار برميل من النفط الخام

وذكر المتدخل بأن نسبة الانتاج الوطني من الغاز تمثل 65 بالمئة في حين تقدر نسبة إنتاج البترول ب 35 بالمئة مشيرا إلى أن الطاقة الانتاجية للغاز تصل إلى 4 بالمئة إضافية سنويا

و استنادا لضيف الثالثة فإن احتياطات الجزائر والثروات غير المستغلة معروفة مشيرا إلى ضرورة العمل على استرجاع وتحسين ما هو بين أيدينا باستخدام تقنيات جديدة تسمح بالرفع من معدل الاسترجاع و الانتاج و التقليص بالتالي من تكلفة البرميل المنتج و ضمان السرعة في تجسيد المشاريع علاوة على تفعيل برامج الصيانة .