هذا هو حجم الاحتياطات الجزائرية "غير المستغلة" من النفط .. بالتفاصيل

هذا هو حجم الاحتياطات الجزائرية &quot;غير المستغلة&quot; من النفط .. بالتفاصيل

وقدر مكموش  نائب المدير العام لسوناطراك في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة هذا الاثنيناحتياطات الجزائر ب  4 ملايير طن من   البترول وهي احتياطات ثابتة مند 2005 فيما الموارد غير المستغلة تقدر ب 300مليار برميل من النفط الخام

وذكر المتدخل بأن نسبة الانتاج الوطني من الغاز تمثل 65 بالمئة في حين تقدر نسبة إنتاج البترول ب 35 بالمئة مشيرا إلى أن الطاقة الانتاجية للغاز تصل إلى 4 بالمئة إضافية  سنويا

و استنادا لضيف الثالثة فإن احتياطات الجزائر والثروات غير المستغلة معروفة مشيرا إلى ضرورة  العمل على استرجاع وتحسين ما هو بين أيدينا  باستخدام تقنيات جديدة تسمح بالرفع من معدل الاسترجاع و الانتاج و التقليص بالتالي من تكلفة البرميل المنتج و ضمان السرعة في تجسيد المشاريع  علاوة على تفعيل  برامج الصيانة .

القراءة من البلاد

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