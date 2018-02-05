محمد عيسى يرد على الجدل الذي وقع فيما يخص قضية تحريم “الحرقة”.”

رد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، على الجدل الذي وقع فيما يخص قضية تحريم “الهجرة غير الشرعية”.

وقال الوزير عبر صفحته على الفايسبوك،”المجلس الإسلامي الأعلى هو أعلى هيئة إفتاء في الجزائر، ولا يمكنني التعليق على تصريحات رئيسها”.

كما أشار محمد عيسى أنه يحترم رأي المجلس الإسلامي الأعلى لأنه هيئة دستورية،رغم أنه نفى أن يكون تصريحه بحرمة”الحرڨة”فتوى شرعية.

كما وجه الوزير رسالة إلى الذين يحاولون إقامة خلال بين الوزارة والمجلس حيث قال فيها:

كفوا أيديكم، عبثا تحاولون، لن تفلحوا ضدّ مؤسسات الدولة!!!

لا تحسبوا أن ما تحيكون بالليل والنهار بخافٍ عن الرأي العام.

استعملوا مناصبكم السامية لبناء الدولة وليس لهدم أركانها.

تعالَوا عن عقدة ابنَي آدم الأول !!!

واتقوا يوما تردّون فيه إلى المحاكم قبل عدالة السماء.

