شاهد بالفيديو/ متسابقة محجبة تبهر لجنة التحكيم في مسابقة "ذا فويس" فرنسا

استطاعت الشابة المحجبة منال، إبهار لجنة تحكيم الموسم السابع من برنامج "ذا فويس" لاكتشاف الأصوات الشابة، وذلك خلال تأديتها أغتينة "هاليلويا" باللغتين الإنجليزية والعربية.

وبالرغم من إجماع لجنة التحكيم على موهبة منال الغنائية، غير أن ارتداء منال للحجاب أدر عليها انتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي، كونها ظهرت على التلفزيون الرسمي الفرنسي الذي يرتدي ثوب العلمانية.

وتعتبر منال أول فتاة محجبة تشارك في برنامج "ذا فويس" بنسخته الفرنسية، وهو ما لم يلق إجماعا بين متابعي البرنامج.

وهاجم بعض المعادين للحجاب القناة الأولى الفرنسية "لسماحها" بظهور منال على شاشاتها، حيث كتب أحد الأشخاص " الآن تروج قناة "تي إف 1" للحجاب. يجب علينا جميعا مقاطعة تلك القناة."

وانهال شخص آخر بالشتائم الخارجة على الفتاة المحجبة، داعيا إياها إلى خلع حجابها إذا كانت تحب الغناء والحياة".

غير إن تلك الانتقادات، لم تمنع الشابة ذات الأصول السورية البالغة من العمر 22 عاما والتي تدرس الماجستير في اللغة الإنجليزية، من تحقيق نجاحات كبيرة على حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تخطى عدد متابعيها على إنستغرام حاجز 26 ألف متابع، و16 ألف متابع على موقع يوتيوب، ومن المتوقع تضاعف تلك الأعداد بعد أن تابعها أكثر من 6 ملايين شخص على شاشات القناة الأولى الفرنسية.