حذرت نشرية خاصة من تساقط الثلوج على المرتفعات الغربية التي يتعدى علوها 900 متر بداية من يوم غد الإثنين.وحسب النشرية التي تحوزها “النهار”، فإن الولايات المعنية تتمثل في جنوب تلمسان، جنوب سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة والبيض.تمتد صلاحية النشرية من صباح الغد على الساعة التاسعة إلى غاية التاسعة ليلا.

أين سيتعدى سمك الثلوج 10 سنتيمتر خلال مدة النشرية.