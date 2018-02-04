هكذا ردت السلطات السعودية على دعوات عدم إغلاق المحلات وقت الصلاة

ردت السلطات السعودية المعنية، اليوم الأحد 4 فبراير، على المطالبات بعدم إغلاق المحال التجارية في أوقات الصلاة.

وقالت الرئاسة العامة لهيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" إنه من أعظم أعمال الملك عبدالعزيز آل سعود عند تأسيس المملكة العربية السعودية أن أمر بإغلاق المحال التجارية في أوقات الصلاة.

وكتبت الهيئة، على حسابها على "تويتر" نقلا عن رئيسها عبد الرحمن بن عبد الله المسند، "من أعظم أعمال الملك عبدالعزيز —رحمه الله- عند تأسيس المملكة العربية السعودية أن جعل رجالا يأمرون الناس في الأسواق العامة بأداء الصلاة، وحث الناس على ذلك، وسار على ذلك أبناؤه البررة وجرى عليه العمل إلى وقتنا هذا ولله الحمد".

​وأضافت "إقامة الصلاة من أعظم الأركان التي تقوم عليها الدولة المسلمة، ومن إقامة الصلاة الأمر بها والحث عليها والتحذير من التهاون في أدائها، ومنه أيضا الأمر بها في الأسواق والمحلات والأماكن العامة".

​وكانت مطالبات قد انتشرت، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم إغلاق المحلات التجارية بالمملكة العربية السعودية في أوقات الصلاة.